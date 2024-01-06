Мостовой считает, что потеря Салаха будет ощутимой для «Ливерпуля»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что потеря Мохамеда Салаха, который уедет в январе на Кубок Африки, будет ощутимой для английского »Ливерпуля», передает ODDS.ru.

«Для «Ливерпуля» Салах, который отправился в расположение сборной Египта — ощутимая потеря. Конечно, им будет сложнее без него», — сказал Мостовой.

В июле 2022 года египтянин поставил подпись под новым контрактом с «красными», соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Салах перешел в стан мерсисайдцев из итальянской «Ромы» в 2017 году. В текущем сезоне он провел за «Ливерпуль» 20 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), забив 14 мячей. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €65 млн. В матче 16-го тура розыгрыша Английской премьер-лиги — 2023/24 против «Кристал Пэлас» (2:1) Салах забил за «Ливерпуль» 200-й мяч во всех соревнованиях.

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