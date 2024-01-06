Проживающий в США российский пловец: Россия в плане безопасности и комфорта впереди

Трехкратный призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков, проживающий с 2020 года в США, рассказал, что на Западе и в США очень грязно и много эмигрантов, передает РИА Новости.

«На Западе и в Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Сейчас там происходит Россия 90-х», — сказал Минаков.

Сейчас Минаков проходит обучение в Стэнфордском университете.

Минаков специализируется в плавании баттерфляем и вольным стилем. Он трехкратный призер чемпионата мира 2019 года, на его счету две серебряные и одна бронзовая медали. На чемпионате Европы — 2021 в Будапеште Минаков завоевал золото в эстафете, вместе с командой он стал вторым в смешанной эстафете и завоевал бронзу вольным стилем. Пловец — шестикратный победитель и серебряный призер III летних юношеских Олимпийских игр, действующий рекордсмен России в плавании на 100 метров баттерфляем (50,83).

Ранее Минаков рассказал, какой еды ему не хватает в США.