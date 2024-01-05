«Зенит» назвали могильником российских футболистов

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал возможный переход полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в петербургский «Зенит». Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Ахметов иногда эпизодами и моментами показывал неплохую игру в «Краснодаре». «Зенит» превращается в могильник российских футболистов. Они набирают тех, кто оживает и показывает неплохую игру, а потом у себя их потихонечку хоронят — это происходит с Бакаевым, Круговым, Мостовым и со всеми остальными ребятами. Теперь решили и Ахметова туда же, не говоря уже про молодежь — Коваленко и остальных ребят», — заявил Червиченко.

4 января Telegram-канал «Это футбол, брат!» сообщил, что Ахметов в зимнее трансферное окно перейдет из «Краснодара» в «Зенит». По данным «Чемпионата», сумма трансфера составит около 100 млн рублей. Позднее председатель правления петербургского клуба Александр Медведев назвал разговоры о трансфере преждевременными.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. В составе сборной России Ахметов сыграл девять матчей.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» отстает на два балла и расположился на второй строчке.

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