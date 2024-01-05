Выступающего в Италии россиянина назвали «никому не нужным в РПЛ»

Футбольный менеджер и селекционер Павел Стипиди заявил, что время полузащитника итальянской «Венеции» Дениса Черышева прошло. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Черышев-младший уже отыгранный футболист. Раз он не может больше играть в нормальных испанских, итальянских клубах, то как здравый человек должен признать, что его футбольный век закончился.

Не думаю, что он сейчас пригодится какому-то клубу из РПЛ. В футболе есть достаточно других сфер, где можно найти себя. Черышев-младший раньше играл неплохо в испанских клубах, привлекался в сборную России. Но его время уже прошло», — заявил Стипиди.

Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. В текущем сезоне Серии Б он сыграл восемь матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В своей карьере 33-летний игрок также выступал за «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».

В составе сборной России Черышев провел 33 матча, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. Вместе с национальной командой он дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее Черышев заявил, что готов к переезду в Россию.