Бразильский форвард испугался переходить в «Зенит» из-за СВО

Бразильский футболист «Палмейраса» Артур боится переходить в петербургский «Зенит» из-за специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Goal.

По информации портала, в настоящее время «Зенит» ведет переговоры с агентом форварда Пауло Питомбейром. Отмечается, что стороны пытаются убедить Артура, что переход будет интересным с финансовой точки зрения. «Однако футболист боится переезда в страну, особенно из-за военного конфликта с Украиной», — говорится в сообщении.

25-летний Артур выступает за «Палмейрас» с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2027 года.

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Ранее «Зенит» объявил о переходе бразильского форварда.