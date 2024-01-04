Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семин назвал лучшего российского тренера

Семин назвал Романцева лучшим российским тренером в истории

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший наставник московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал Олега Романцева лучшим российским тренером в истории. Его слова передает RT.

«Считаю Олега Ивановича Романцева лучшим российским тренером из-за его результатов. Они говорят сами за себя. После него не было ничего подобного. Под его началом игроки прогрессировали и уезжали в топовые чемпионаты: Валерий Карпин, Виктор Онопко, Игорь Ледяхов, Дмитрий Попов, Сергей Юран, Александр Мостовой.

О чем это говорит? Романцев работал квалифицированно и мощно. А в Лиге чемпионов сезона-1995/96 одержали шесть побед на групповом этапе. Думаю, повторить это достижение невозможно. Его профессиональные качества коррелируют с человеческими», — заявил Семин.

4 января Романцев отмечает 70‑летие.

Олег Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 2003 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами СССР, восьмикратными чемпионами России, обладателями Кубка СССР и трехкратными обладателями Кубка России.

В 2009–2012 годах он был тренером-консультантом «Спартака», после чего завершил активную трудовую деятельность в футболе.

Сборную России Романцев тренировал с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год. Под его руководством национальная команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы — 1996 и чемпионата мира — 2002.

Ранее Романцев ответил на вопрос о критике в свой адрес цитатой Никулина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами