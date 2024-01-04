Семин назвал лучшего российского тренера

Бывший наставник московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал Олега Романцева лучшим российским тренером в истории. Его слова передает RT.

«Считаю Олега Ивановича Романцева лучшим российским тренером из-за его результатов. Они говорят сами за себя. После него не было ничего подобного. Под его началом игроки прогрессировали и уезжали в топовые чемпионаты: Валерий Карпин, Виктор Онопко, Игорь Ледяхов, Дмитрий Попов, Сергей Юран, Александр Мостовой.

О чем это говорит? Романцев работал квалифицированно и мощно. А в Лиге чемпионов сезона-1995/96 одержали шесть побед на групповом этапе. Думаю, повторить это достижение невозможно. Его профессиональные качества коррелируют с человеческими», — заявил Семин.

4 января Романцев отмечает 70‑летие.

Олег Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 2003 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами СССР, восьмикратными чемпионами России, обладателями Кубка СССР и трехкратными обладателями Кубка России.

В 2009–2012 годах он был тренером-консультантом «Спартака», после чего завершил активную трудовую деятельность в футболе.

Сборную России Романцев тренировал с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год. Под его руководством национальная команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы — 1996 и чемпионата мира — 2002.

Ранее Романцев ответил на вопрос о критике в свой адрес цитатой Никулина.