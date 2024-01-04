В Польше оценили отказ шахматиста от рукопожатия с россиянином

Польский политик Яцек Вилк в соцсети X оценил отказ соотечественника Яна-Кшиштофа Дуды от рукопожатия с российским шахматистом Денисом Хисматуллиным на чемпионате мира по быстрым шахматам.

«Спорт должен был стать альтернативой политике, поэтому смешивать политику со спортом — это проявление слабости и противоречие самой его сути. Спортсмен должен решить, чем он занимается — спортом или политикой», — заявил Вилк.

Позднее поляк подчеркнул, что критикует не конкретно Дуду, а сам факт смешения спорта и политики. Он добавил, что его позиция касается и российских спортсменов.

На соревнованиях, прошедших с 26 по 30 декабря в Самарканде, Хисматуллин перед одним из матчей протянул руку Дуде, на что тот ответил жестом, означающим отказ. Видео этого момента распространилось в социальных сетях в начале января 2024 года.

Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Поляк мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия, но россиянин не стал подавать жалобу.

В 2022 году Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Хисматуллин заявил, что не оскорбился из-за жеста Дуды.