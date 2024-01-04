Воспитанник «Реала» готов к переезду в Россию

Футболист «Венеции» Денис Черышев рассказал в интервью РИА Новости, что до начала пандемии коронавируса был близок к переходу в топ-клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это был период до пандемии. Был интерес от топ-клубов чемпионата России. Но тогда у меня оставался еще один год по контракту с «Валенсией», мне было там комфортно, я не хотел менять Испанию на РПЛ», — заявил полузащитник.

По словам футболиста, летом он будет готов рассмотреть предложения из России. Он отметил, что чувствует себя хорошо. Ему хотелось бы еще много лет играть в футбол.

Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. В текущем сезоне Серии Б он сыграл восемь матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В своей карьере 33-летний игрок также выступал за «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».

В составе сборной России Черышев провел 33 матча, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. Вместе с национальной командой он дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее Черышев ответил на вопрос о притеснениях в Италии из-за паспорта.