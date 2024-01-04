Названы три причины, по которым Артур сомневается в переходе в «Зенит»

Трансфер футболиста «Палмейраса» Артура в петербургский «Зенит» застопорился по трем причинам. Об этом сообщает Globo Esporte.

Первая причина — сомнения самого нападающего, который не уверен в желании переезжать в Россию из-за климата и разлуки с семьей. Вторая причина — игрок хочет вернуть себе потерянное место в основном составе «Палмейраса», чтобы доказать свой уровень. Еще одним фактором, который отдалил Артура от перехода в «Зенит», стала смена агентов игрока.

Отмечается, что «Зенит» сохраняет интерес к Артуру, однако стороны не спешат искать компромиссы в переговорах. Скорее всего, форвард начнет подготовку к возобновлению сезона с бразильским клубом.

25-летний Артур выступает за «Палмейрас» с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2027 года.

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Ранее «Зенит» отдал бразильского футболиста в аренду.