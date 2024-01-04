Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы три причины, по которым Артур сомневается в переходе в «Зенит»

Globo Esporte: Артур сомневается в переходе в «Зенит» из-за климата

close
100%
Gledston Tavares/Eurasia Sport Images/Getty Images

Трансфер футболиста «Палмейраса» Артура в петербургский «Зенит» застопорился по трем причинам. Об этом сообщает Globo Esporte.

Первая причина — сомнения самого нападающего, который не уверен в желании переезжать в Россию из-за климата и разлуки с семьей. Вторая причина — игрок хочет вернуть себе потерянное место в основном составе «Палмейраса», чтобы доказать свой уровень. Еще одним фактором, который отдалил Артура от перехода в «Зенит», стала смена агентов игрока.

Отмечается, что «Зенит» сохраняет интерес к Артуру, однако стороны не спешат искать компромиссы в переговорах. Скорее всего, форвард начнет подготовку к возобновлению сезона с бразильским клубом.

25-летний Артур выступает за «Палмейрас» с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2027 года.

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Ранее «Зенит» отдал бразильского футболиста в аренду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами