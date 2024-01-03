Аршавин назвал лучшего российского футболиста 2023 года

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал Александра Головина лучшим российским футболистом 2023 года, передает ТАСС.

«Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Александр Головин. А в России не знаю. Головин в порядке в «Монако», — сказал Аршавин.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Головин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против «Тулузы» Головин был удален с поля за неспортивное поведение.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер московского ЦСКА Александр Тарханов оценил шансы Головина уехать в европейский топ-клуб.