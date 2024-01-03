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Карпов объяснил, почему гроссмейстер Дуда отказался от рукопожатия с Хисматуллиным

Карпов об отказе Дуды пожать руку Хисматуллину: на это его натолкнули спонсоры

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Нина Зотина/РИА Новости

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда не по своей воле не пожал руку россиянину Денису Хисматуллину, передает «Спорт-Экспресс».

«Наверное, на это его натолкнули спонсоры. Польские шахматисты наверняка имеют спонсоров, которые посылают их на чемпионат мира», — сказал Карпов.

Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Дуда мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия, но россиянин не стал подавать жалобу.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Дуду дураком за отказ пожать руку Хисматуллину.

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