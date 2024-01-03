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Вице-президент ФШР призвал FIDE ввести штраф за отказ от рукопожатий

Гроссмейстер Смагин: шахматистов нужно штрафовать за отказ от рукопожатий

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ChessPro

Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о реакциях Международной шахматной федерации (FIDE) на ситуации, когда шахматисты отказываются от рукопожатий перед партиями или после них. В комментарии «Газете.Ru», говоря о том, что поляк Ян-Кшиштоф Дуда не пожал руку россиянину Денису Хисматуллину, Смагин призвал FIDE ввести штрафы.

«Я, честно говоря, удивлен, что этой истории придали такое значение, потому что и до этого часто происходило подобное. Просто FIDE надо более четко прописать, что если кто-то отказывается пожимать сопернику руку, следуют санкции. Вообще, все мелкие инциденты, которые сейчас происходят в шахматах, вытекают из недостатка профессиональных правил. FIDE пора переходить к более профессиональным отношениям с сильнейшими шахматистами. Как, например, в теннисе: сказал не то — штраф, сделал не то — штраф.

Это более действенно, чем читать морали, рассуждать, это быстро всем вправит мозги, и вообще вопросов не будет. Точно могу сказать, что самое эффективное средство для шахматистов — штраф. Мгновенно исчезнут все вопросы. Кому не нравится — идите, играйте в другую игру. Только так можно наводить порядок», — констатировал Смагин.

Дуда отказался пожимать руку Хисматуллину перед их партией на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. Их противостояние закончилось вничью, россиянин не стал подавать протест на действия соперника.

Ранее в ФШР объяснили, почему Дуда не пожал руку Хисматуллину.

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