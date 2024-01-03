В ФШР объяснили, почему поляк Дуда не пожал руку россиянину Хисматуллину

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал отказ поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину перед их партией на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. В комментарии «Газете.Ru» он объяснил это сотрудничеством Хисматуллина с экс-претендентом на титул чемпиона мира Сергеем Карякиным, активно поддерживающим специальную военную операцию России на Украине.

«Это не первый случай, FIDE уже разбиралась, когда украинцы перестали пожимать руки россиянам. Тогда был какой-то регламент, кажется, он связан с тем, что если кто-то не хочет пожимать руку сопернику, он должен заранее уведомить об этом судью.

Глупая история. Тем более, как я понимаю, Дуда отказался пожимать руку совсем по другим причинам, чем украинские спортсмены, — в связи с тем, что Хисматуллин помогает и секундирует Сергею Карякину. Но на одного Дуду есть тысячи ребят, которые просто чтут профессиональную этику и стараются не связывать политику с коллегами. Это его личный выбор», — считает Смагин.

Ранее Губерниев назвал Дуду дураком.