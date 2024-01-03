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Экс-игрок ЦСКА оценил шансы на продление контракта с тренером «Краснодара» Ивичем

Экс-игрок ЦСКА Масалитин считает, что «Краснодар» продлит контракт с Ивичем

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IMAGO/Global Look Press

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «Краснодар» продлит контракт с тренером клуба Владимиром Ивичем, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я думаю, Сергея Галицкого устраивает работа Ивича, а тренера — работа и результаты команды. Плюс материальная составляющая. Поэтому контракт и будет продлен. Причем на лучших условиях», — сказал Масалитин.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32). Чемпионат России возобновится в марте 2024 года. «Краснодар» в 19-м туре примет на своем поле казанский «Рубин».

Четвертое место в таблице занимает московский «Локомотив», набрав 31 очко. Замыкает пятерку московский «Спартак» (30).

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