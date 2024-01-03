Экс-тренер ЦСКА Тарханов оценил шансы Головина уехать в европейский топ-клуб

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов считает, что у футболиста «Монако» Александра Головина есть шансы перейти в европейский топ-клуб, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если менять клуб, то, разумеется, на «Барселону», «Реал» или «Манчестер Сити». Он еще молодой, почему бы не задуматься о том, чтобы поиграть в командах посильнее?» — сказал Тарханов.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против «Тулузы» Головин был удален с поля за неспортивное поведение.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее Головину посоветовали не переходить в «Боруссию».