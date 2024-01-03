Итальянский клуб заявил о желании приобрести Черышева

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Лекко» Доменико Фраччолла заявил, что в клубе хотят приобрести российского футболиста Дениса Черышева, передает Sport24.

«Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Дениса Черышева. Но на данный момент такой возможности нет. Его трансфер заблокирован по личным обстоятельствам игрока», — сказал Фраччолла.

Черышев подписал соглашение с итальянской «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. В своей карьере 32-летний игрок выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».

Соглашение Черышева с итальянским клубом рассчитано до июня 2024 года.

В минувшем сезоне итальянской серии B Черышев провел 24 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. «Венеция» заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

«Лекко» занимает в серии B 16-е место, набрав 20 очков.

Ранее в «Венеции» рассказали о будущем Черышева в команде.