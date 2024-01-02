Головину посоветовали не переходить в «Боруссию»

Бывший полузащитник «Локомотив» Сергей Гуренко объяснил, почему российскому полузащитнику Монако» Александру Головину не стоит переходить в дортмундскую «Боруссию». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я думаю, что он прекрасно понимает, что «Монако» — команда плюс-минус одного уровня. А клубы «Манчестер Сити», «Барса» или «Реал» стоят рангом повыше. Смысл тогда менять шило на мыло, если он живет в Монако в комфортных условиях? Смысл менять на Германию, учить язык, появление новых партнеров?» — заявил Гуренко.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против «Тулузы» Головин был удален с поля за неспортивное поведение.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

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