Рудковская назвала Костомарова самым кассовым фигуристом России

Продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская призналась, что не смогла посетить шоу Ильи Авербуха, в рамках которого чемпион Олимпиады Роман Костомаров впервые вышел на лед в коньках после ампутации. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, не была на шоу. Но думаю, Ромина мечта была сделать это настолько круто. Он бы это сделал в любом случае, просто они совпали с Ильей. Ну какой маркетинг? Просто сейчас Рома — самый кассовый фигурист России», — заявила Рудковская.

17 декабря Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках. Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Домниной с Максимом Шабалиным, а также вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой он исполнил отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

В начале января 2023 года фигурист попал в больницу. Он находился в реанимации с пневмонией и был подключен к искусственной вентиляции легких. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ. Ему ампутировали части рук и ног.

Ранее Костомаров записал новогоднее поздравление.