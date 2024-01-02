Тутберидзе выложила фото с дочерью, которая тренируется в США

Российская специалистка Этери Тутберидзе в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фотографию со своей дочерью Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, ее партнером и мужем.

«Счастье – это ваша семья», — написала тренер.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Они попали в заявку на предстоящий чемпионат Европы — 2024, который пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января.

После Олимпийских игр — 2022 в Пекине Дэвис и Смолкин, которые изначально представляли Россию, жили и тренировались в США. О смене спортивного гражданства спортсменов 4 июня сообщил американский журналист Дэйв Лиз, и на следующий день переход Смолкина и Дэвис в сборную Грузии был официально подтвержден. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Прошлым летом журналист Лиз писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США. Пара в сезоне-2022/23 пропустила все этапы российских Гран-при и чемпионат России.

Ранее Татьяна Тарасова поддержала ужесточение системы перехода фигуристов в другие сборные.