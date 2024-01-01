Канчельскис назвал открытие 2023 года

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «Чемпионату» заявил, что считает «Краснодар» главным открытием 2023 года.

Эксперт отметил успехи «быков», но заявил, что команде Владимира Ивича все же вряд ли удастся удержать лидерство в турнирной таблице.

«Открытием года для меня стал «Краснодар». Долгое время там работали одни и те же тренеры. Посмотрим, как это открытие будет действовать дальше. Конечно, они попытаются навязать борьбу «Зениту», но, думаю, «Зенит» останется чемпионом», — заявил Канчельскис.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32). Чемпионат России возобновится в марте 2024 года. «Краснодар» в 19-м туре примет на своем поле казанский «Рубин».

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