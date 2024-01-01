Аршавин назвал два фактора для идеального 2024 года

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ» заявил, что для идеального 2024 года необходимо сочетание двух факторов.

«Зенит» — чемпион страны, а российские клубы возвращаются в еврокубки», — заявил экс-футболист.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее Джанлуиджи Буффон предложил изменить размер футбольных ворот.