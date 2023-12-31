«Спартак» переименовал стадион

Московский «Спартак» в своем Telegram-канале сообщил, что стадион команды, носивший имя «Открытие Банк Арена», переименован в «Лукойл Арену».

«Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет «Спартаку» добиться новых больших побед», — говорится в сообщении.

Стадион «Спартака» был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Арена принимала матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Стадион вмещает 45 496 зрителей, является вторым по вместимости футбольным стадионом в Москве после «Лужников».

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров. В следующем туре красно-белые сыграют против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится в начале марта. В матче первого круга, который прошел в Москве, «Спартак» одержал разгромную победу со счетом 3:0.

После первой части сезона чемпионата России лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32), на четвертом — московский «Локомотив» (31).

Ранее ветеран «Спартака» назвал главное разочарование 2023 года.