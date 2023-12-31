Бывший советник Федуна назвал «Спартак» главным разочарованием года

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что красно-белые являются главным разочарованием года в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Главное разочарование этого года из команд — «Спартак». Из игроков, кто разочаровал в этом году, отмечу Хесуса Медину», — сказал Камоцци.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров. В следующем туре красно-белые сыграют против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится в начале марта. В матче первого круга, который прошел в Москве, «Спартак» одержал разгромную победу со счетом 3:0.

После первой части сезона чемпионата России лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36), на третьем — московское «Динамо» (32), на четвертом — московский «Локомотив» (31).

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