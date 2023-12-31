Российская фигуристка рассказала, как ее возненавидели в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью Okko Спорт рассказала историю скандальной записки от японских фанатов.

Летом 2019 года спортсменка получила анонимное письмо, в котором сообщалось, что «все японские фанаты ненавидят» ее.

«Эта записка не была связана с фигурным катанием. Эта записка была связана с личными отношениями одного из спортсменов ко мне. И меня не хотели видеть не в фигурном катании, а рядом с ним. Его фанаты. Это личное, это не спорт. На спорт всем тогда все равно было — есть я в спорте или нет», — сказал Медведева.

На Олимпиаде-2018 Медведева стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. После Игр Медведева перешла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, однако через два года вновь вернулась в «Хрустальный».

Кроме олимпийских медалей, в активе Медведевой есть две золотые награды чемпионатов мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Девушка параллельно выступала в шоу «Ледниковый период». Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале «Бес комментариев».

Ранее Загитова ответила на колкость Медведевой.