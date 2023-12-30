Представлена сборная самых дорогих футболистов в мире

Портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов мира. Суммарная стоимость состава из 11 игроков составила €1,22 млрд.

Вратарь: Мик Меньян (Франция, «Милан»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»), Вильям Салиба (Франция, лондонский «Арсенал»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Родриго Эрнандес (Испания, «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала (Германия, мюнхенская «Бавария»), Деклан Райс (Англия, «Арсенал»).

Нападающие: Джуд Беллингем (Англия, мадридский «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).

В настоящее время самыми дорогими футболистами являются Беллингем, Мбаппе и Холанд. Все три футболиста по версии Transfermarkt оцениваются в €180 млн.

Ранее российским футболистам призвали уменьшить зарплату.