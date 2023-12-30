Медведева обвинила Тутберидзе во лжи

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью Okko Спорт обвинила во лжи своего бывшего тренера Этери Тутберидзе, которая заявила, что спортсменка «рыдала от счастья» после выступления на Олимпиаде-2018.

«Один момент, который олицетворил, наверное, все, что было сказано. Почему я заплакала после произвольной программы? Все, что я сказала сегодня здесь (в интервью Okko Спорт. — «Газета.Ru»), очень сильно отличается от того, что было сказано не мной там. Это две разные версии абсолютно. Ну, какое счастье, какая радость? Какая к черту радость?!» — заявила Медведева.

На Олимпиаде-2018 Медведева стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. После Игр Медведева перешла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, однако через два года вновь вернулась в «Хрустальный».

Кроме олимпийских медалей в активе Медведевой есть две золотые награды чемпионатов мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Девушка параллельно выступала в шоу «Ледниковый период». Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале «Бес комментариев».

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