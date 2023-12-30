Романцев назвал лучшего иностранного футболиста РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал лучшего легионера Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2023 году. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Квинси Промес — лучший легионер. Пожелаю ему здоровья и поддерживать его уровень. Он очень нужен нашей команде», — заявил Романцев.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 нидерландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне РПЛ Промес провел 17 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги, набрав 30 очков за 18 туров. Москвичи на восемь баллов отстали от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны петербургского «Зенита».

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