Экс-чемпион UFC Ян рассказал, кого бы сыграл в сериале «Слово пацана»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), российский боец Петр Ян рассказал, что в сериале «Слово пацана» сыграл бы самого себя. Его слова приводит RCC Talks.

«Посмотрел сериал. Кого бы я хотел сыграть там? Никого, разве что себя самого. Надо свою какую-то тему делать. Сибирский гангстер? Ну нет, это ты уже [обращается к Ивану Штыркову] борщишь. Я умиротворенный и спокойный человек в жизни», — заявил Ян.

В конце сентября российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер.

17 декабря глава UFC Дана Уайт подтвердил на конференции, что российский боец смешанных единоборств Ян проведет свой следующий поединок с представителем Китая Ядонгом Сонгом.

Ранее Ян назвал условие, при котором поединок с Макгрегором может состояться.