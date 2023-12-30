Балерина Волочкова назвала Костомарова спортсменом года

Балерина Анастасия Волочкова назвала олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова легендой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он спортсмен не только этого года, но и всех времен и народов. Я счастлива с ним дружить, мы очень долгий путь прошли в «Ледниковом периоде». Могу сказать, что его выдержкой можно восхититься. То, что он превзошел все возможности человеческого организма, это действительно заслуживает очень большого уважения», — заявила Волочкова.

17 декабря Костомаров принял участие в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.

В начале января 2023 года фигурист попал в больницу. Он находился в реанимации с пневмонией и был подключен к искусственной вентиляции легких. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ. Ему ампутировали части рук и ног.

Ранее Костомаров заявил, что не сдержал слез от возвращения на лед.