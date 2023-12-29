Непобежденный боец бросил вызов Макгрегору

Непобежденный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Илия Топурия бросил в соцсетях вызов ирландцу Конору Макгрегору.

«Топурия против Макгрегора на UFC в Испании», — написал Топурия.

Топурия дебютировал в UFC в 2020 году, а в смешанных единоборствах он выступает с 2015 года. На счету бойца 14 побед в 14 поединках. Последним поединком для Топурии стал бой против Джоша Эмметта, который состоялся 24 июня 2023 года. Поединок продлился все пять раундов и закончился победой Топурии единогласным решением.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

Ранее глава UFC Дана Уайт анонсировал возвращение Макгрегора в октагон.