Бывший футболист высказался о желании Украины запретить матч России с Сербией

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную команду, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о попытках Украинской ассоциации футбола (УАФ) заблокировать проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии в марте 2024 года.

«Мы сегодня находимся, сами понимаем, где. И когда происходят такие моменты, надо понимать, что мы Россия. Некоторые европейские и другие страны пытаются загнать наш спорт и вообще страну в какие-то рамки. Когда-то это время просто закончится, вот и все. И что сегодня кто-то что-то говорит… Ну, пусть они для себя общаются», — подчеркнул Деменко.

Украинская ассоциация футбола написала письма в ФИФА и УЕФА, попросив главные регулирующие международные футбольные федерации запретить товарищескую встречу между командами России и Сербии. Национальная команда России провела свой последний на данный момент матч против европейской сборной 14 ноября 2011 года, когда в отборочном матче к чемпионату мира-2022 уступила Хорватии (0:1). В данный момент российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за специальной военной операции на Украине.

Ранее российский вратарь занял 25-е место в рейтинге самых дорогих голкиперов мира.