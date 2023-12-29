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«Приоритет у других соревнований»: чемпион России Семененко — о турнире шоу-программ

Фигурист Семененко заявил, что попробует что-то новое на турнире шоу-программ

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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко в интервью «Газете.Ru» рассказал, что хочет принять участие в турнире шоу-программ, который пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 10 марта 2024 года.

«Мне кажется, туда стоит выходить не для борьбы за место, а просто чтобы попробовать что-то новенькое, показать какую-то свежую необычную программу и порадовать зрителя. Приоритет по сезону у других соревнований, где хотелось бы победить, а здесь нужно творчески подойти к созданию номера», — сказал Семененко.

В сезоне-2022/23 победу на турнире шоу-программ одержал Алексей Ягудин, который представил номер на композицию Жака Бреля Ne Me Quitte Pas и получил от судей максимальное количество баллов — 20. За первое место фигурист получил приз в размере 5 млн рублей.

Второе место заняли Виктория Синицина / Никита Кацалапов (получили 3 млн), третье — Анна Щербакова (1 млн).

В жюри на том турнире сидели Николай Цискаридзе, Евгений Миронов, Алла Сигалова, Борис Эйфман и Валентин Юдашкин.

Ранее фигурист Семененко заявил об особенном отношении к Челябинску.

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