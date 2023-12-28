Экс-глава РПЛ назвал команду, которая станет чемпионом в текущем сезоне

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин считает, что в текущем сезоне петербургский «Зенит» снова станет чемпионом. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Не сможет «Динамо» бороться за чемпионство. У нас один чемпион — «Зенит». В тройку «Динамо» может попасть, но на первом месте будет «Зенит».

«Краснодар» не станет чемпионом? Нет, потому что у «Зенита» больше ресурсов. Весь судейский комитет состоит из людей из Санкт-Петербурга. «Краснодар» психологически не готов к чемпионской гонке», — сказал Заварзин.

«Зенит» на протяжении пяти последних лет становился чемпионом РПЛ. После этого клуб разместил на своей форме вторую звезду.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сезон возобновится в феврале матчами Кубка России.

Ранее глава РПЛ Алаев назвал лучшего иностранного футболиста РПЛ.