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Глава РПЛ Алаев назвал лучшего иностранного футболиста РПЛ

Глава РПЛ Алаев считает Малкома лучшим легионером лиги в 2023 году

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Малкома звездой лиги. Его слова передает Sport24.

«Малком, потому что ярче всех себя проявил, был лидером чемпионской команды. Он показал феноменальную результативность. Малком в 2023 году стал одним из главных героев и звездой лиги», — сказал Алаев.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за сине-бело-голубых с 2019 года. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 мяча. В том же сезоне Малком был признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза (РФС).

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сезон возобновится в феврале 2024 года матчами Кубка России.

Ранее российский вратарь занял 25 место в рейтинге самых дорогих голкиперов мира.

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