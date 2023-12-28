Экс-игрок «Реала» рассказал, какие традиции в Катаре его напугали

Бывший футболист мадридского «Реала» Хамес Родригес вспомнил времена своего выступления в чемпионате Катара. Его слова передает Caracol.

«Катарская культура очень сложная. В этой стране трудно адаптироваться. Знаете, в футболе все раздеваются, когда принимают душ. А они пугали меня тем, что этого нельзя делать.

Там все едят руками, и это тоже было сложно для меня. Все опускают руки в тарелку и едят. Они передавали мне эту еду, но я предпочитал не соглашаться. Они сумасшедшие», — сказал Родригес.

Родригес играл в Катаре с 2021 по 2022 год за клуб «Эр-Райян». Также нападающий известен по выступлениям за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию», «Эвертон» и «Олимпиакос».

В составе «Порту» колумбиец трижды стал чемпионом страны и выиграл Лигу Европы в сезоне-2010/11. Вместе с «Реалом» полузащитник дважды становился чемпионом Испании, столько же раз выигрывал Лигу чемпионов. В «Баварии» Родригес также дважды выиграл чемпионат страны.

Родригес с 2023 года выступает за бразильский «Сан-Паулу».

Колумбийский форвард является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2014 года, вошел в символическую сборную этого турнира.

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