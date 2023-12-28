Американский боксер рассказал, что у него около 20 маек с флагом России и Путиным

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал о своей коллекции маек с флагом России и президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Матч ТВ».

«Сколько у меня маек с флагом России и Путиным? Где-то 15-20. Мне нравится. Когда я в них прохожу, то многие люди сигналят мне из машин. Это прекрасно», — сказал Джонсон.

В марте 2023 года Кевин Джонсон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить гражданство РФ. 15 августа американец получил лицензию Федерации бокса России. Джонсон изменил свое имя в честь Путина, взяв отчество Владимирович.

43-летний боксер за свою карьеру провел 59 боев на профессиональном ринге, из которых 35 раз выходил победителем.

В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее Джонсон заявил, что американцев могут ждать проблемы после поездки в Россию.