Боксер Джонсон заявил, что американцев могут ждать проблемы после поездки в Россию

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал, что граждан США могут ждать проблемы после поездки в Россию, передает «Матч ТВ».

«Никто не боится приезжать в Россию. Люди боятся того, что их ждет, когда они вернутся домой в США из России. Вам будут задавать вопрос о цели поездки, с кем вы общались. Кому приятно попасть на допрос после возвращения домой?» — сказал Джонсон.

В марте 2023 года Кевин Джонсон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой получить гражданство РФ. 15 августа американец получил лицензию Федерации бокса России. Джонсон изменил свое имя в честь Путина, взяв отчество Владимирович.

43-летний боксер за свою карьеру провел 59 боев на профессиональном ринге, из которых 35 раз выходил победителем.

В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее Джонсон подал документы на получение российского гражданства.