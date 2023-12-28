Иностранный футболист пожалел об отъезде из России

Боснийский футболист Бранислав Крунич признался в том, что жалеет об отъезде из России, передает Metaratings.

«Когда я приехал обратно в Боснию, я понял, что мои менталитет и характер уже не боснийские, а русские. Я стал русским человеком. В Боснии я не могу жить полноценно, в отличие от России», — сказал Крунич.

Крунич выступал в России за томскую «Томь» и «Москву».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов стран — членов УЕФА.

Ранее Крунич рассказал об отношении Боснии к событиям на Украине.