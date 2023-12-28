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Дзюба снялся в кино

Форвард «Локомотива» Дзюба снялся в фильме «Конец Славы»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба снялся в российском фильме «Конец Славы», где главную роль исполняет актер Павел Деревянко.

Также в фильме снялись Дарья Урсуляк, Сергей Чирков, Максим Лагашкин, Ян Цапник, Екатерина Климова и другие. 25 декабря онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер фильма на своем YouTube-канале.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России: на его счету 160 забитых мячей. Он также стал лучшим бомбардиром в истории сборной России наряду с Александром Кержаковым — у обоих по 30 голов.

Ранее Семин назвал шелухой выходку Дзюбы.

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