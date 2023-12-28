Названа цель нового спортивного директора «Спартака»

Новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал приложит все усилия, чтобы купить нового форварда до начала первого зимнего сбора команды. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Отмечается, что это одна из целей португальца на ближайшее время. Сейчас в составе «Спартака» есть два нападающих: Александр Соболев и Павел Мелешин. По ходу сезона-2023/24 на позиции центрального нападающего периодически играл номинальный вингер Квинси Промес.

22 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Амаралом. Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская «Бенфика». Он приступит к работе на новой должности с 1 января 2024 года. Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. В «Бенфике» он трудился в должности скаута.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров, на восемь баллов отстав от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны петербургского «Зенита».

Ранее Амарала назвали проходимцем.