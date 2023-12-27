Медведева раскритиковала номер Валиевой под музыку из «Слова пацана»

Двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева перед премьерой новогоднего спектакля Ильи Авербуха «Корова на льду» оценила новый показательный номер Камилы Валиевой под саундтрек к сериалу «Слово пацана» (большая часть выступления прошла под композицию «Пыяла» группы Аигел).

«Я не имею никакого права критиковать работу хореографов и тренеров. Но я думаю, что этот показательный — один из. У Камилы уже были настолько яркие постановки — например, «Уэнсдей» стала культовой программой, — что если сравнивать, то новый номер кажется более повседневным. Но у меня тоже подобные постановки есть. Наверное, они тоже нужны», — сказала Медведева.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров также исполнил танец под музыку из сериала «Слово пацана» вместе со своей супругой — бронзовой призеркой Олимпиады-2010 в танцах на льду Оксаной Домниной.

Ранее Медведева заявила о шоке от новой роли в спектакле Авербуха: «Что? Я корова?»