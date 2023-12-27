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Медведева назвала открытие года в фигурном катании

Фигуристка Медведева назвала Дикиджи открытием года в фигурном катании

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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира, Европы, России и двукратная серебряная призерка Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева назвала самого выдающегося фигуриста 2023 года в России.

«Мне понравилось, как в 2023 году проявил себя Владислав Дикиджи. Многие ребята из Санкт-Петербурга уже давно считают его хорошим фигуристом, но так ярко он заявил о себе именно в текущем сезоне. Думаю, что Дикиджи — это главное открытие года в российском фигурном катании», — сказала Медведева перед премьерой шоу Ильи Авербуха «Корова на льду».

В сезоне-2023/24 Дикиджи выиграл два этапа Гран-при России, а также занял второе место на чемпионате страны, уступив победившему Евгению Семененко всего один балл (293,74 против 294,75).

Знаменитая российская фигуристка Алена Леонова, 13 раз подряд участвовавшая в чемпионате России, в беседе с «Газетой.Ru» оценила прогресс Дикиджи, отметив, что он сильно прибавил по ходу текущего сезона в сравнении с тем, как выступал на этапах Гран-при России.

«Он достаточно харизматичный и интересный, за ним интересно наблюдать. Хочу отметить, что по сравнению с этапами Гран-при программы стали намного лучше. Видно, что работа ведется. И самое интересное, что это только начало», — отметила Леонова.

Ранее фигурист Гуменник неожиданно не вышел на награждение на чемпионате России.

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