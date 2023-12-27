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«Уникальная»: в ФФККР оценили выступление Валиевой под песню из «Слово пацана»

Гендиректор ФФККР Коган: на Валиеву всегда интересно смотреть

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Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил произвольный номер ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой на чемпионате России — 2024, который фигуристка поставила под саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», и заявил об уникальности спортсменки. Его слова приводит РИА Новости.

«Камила — уникальная фигуристка, на нее всегда интересно смотреть. Меня в первую очередь интересует то, что происходило на льду. Дело совсем не в музыкальном сопровождении, а в программе, которую Камила великолепно исполнила на льду», — сказал Коган.

Фигуристка выступила под песню группы «Аигел» «Пыяла», исполняемую на татарском языке.

На чемпионате станы Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

В сезоне-2023/24 Валиева стала первой на этапе Гран-при России в Москве и заняла четвертое место на этапе в Казани.

Ранее группа «Аигел» оценила прокат Валиевой под саундтрек из «Слово пацана».

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