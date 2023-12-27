«Уникальная»: в ФФККР оценили выступление Валиевой под песню из «Слово пацана»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил произвольный номер ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой на чемпионате России — 2024, который фигуристка поставила под саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», и заявил об уникальности спортсменки. Его слова приводит РИА Новости.

«Камила — уникальная фигуристка, на нее всегда интересно смотреть. Меня в первую очередь интересует то, что происходило на льду. Дело совсем не в музыкальном сопровождении, а в программе, которую Камила великолепно исполнила на льду», — сказал Коган.

Фигуристка выступила под песню группы «Аигел» «Пыяла», исполняемую на татарском языке.

На чемпионате станы Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

В сезоне-2023/24 Валиева стала первой на этапе Гран-при России в Москве и заняла четвертое место на этапе в Казани.

Ранее группа «Аигел» оценила прокат Валиевой под саундтрек из «Слово пацана».