Костомаров заявил о желании исполнить полноценный номер на коньках

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что планирует работать над тем, чтобы показать зрителям полноценный номер на коньках. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я думаю, что буду развиваться в этом направлении и, может быть, в скором времени уже полноценный номер откатаю. На самом деле, это непередаваемые ощущения. Ты знаешь, что и как делать, как исполнять тот или иной элемент, но пока у меня не все получается. Я буду над этим работать», — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой.

17 декабря Костомаров принял участие в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках. Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Оксаны Домниной с Максимом Шабалиным, а также вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой он исполнил отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

Ранее Костомаров рассказал, что сам водит машину.