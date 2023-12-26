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Названы имена лучших футболистов 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики выбрала игроков года

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Global Look Press

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших футболистов 2023 года. Список доступен на сайте организации.

Рейтинг возглавил норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе расположился на втором месте, а замкнул топ-3 аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Четвертое место занял Родриго Эрнандес (Испания, «Манчестер Сити»), пятое — Джуд Беллингем (Англия, мадридский «Реал»), шестое — Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), седьмое — Гарри Кейн (Англия, мюнхенская «Бавария»), восьмое — Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»), девятое — Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), десятое
— Лаутаро Мартинес (Аргентина, миланский «Интер»).

22 декабря «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира 2023 года. Это первая победа «горожан» в этом турнире. В июне 2023 года подопечные Хосепа Гвардиолы впервые выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финальной игре «Интер» со счетом 1:0.

Ранее Роналду возглавил список лучших бомбардиров 2023 года.

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