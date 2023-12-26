Опубликован календарь главного турнира в рамках зимнего перерыва в российском футболе

Утверждено расписание матчей Winline Зимнего Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоится в Абу-Даби (ОАЭ).

Турнир продлится со 2 по 14 февраля 2024 года и впервые будет носить международный статус. Его участниками станут «Ростов», московский «Спартак», казахстанский «Кайрат», а также действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли», который возглавляет бывший наставник московского «Локомотива» Марко Николич.

Все матчи пройдут на арене «Аль-Нахайян». 2 февраля в матче-открытия турнира сыграют «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростов». Начало — в 17:00 по московскому времени.

Полное расписание турнира:

2 февраля

«Ростов» – «Шабаб Аль-Ахли». Начало – 17:00 (мск).

6 февраля

«Шабаб Аль-Ахли» – «Кайрат». Начало – 19:30 (мск).

7 февраля

«Спартак» – «Ростов». Начало – 19:30 (мск).

10 февраля

«Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак». Начало – 18:00 (мск).

11 февраля

«Кайрат» – «Ростов». Начало – 18:00 (мск).

14 февраля

«Спартак» – «Кайрат». Начало – 19:30 (мск).

РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа.

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