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Новая чемпионка России обратилась к Тутберидзе

Фигуристка Петросян поблагодарила штаб Тутберидзе после победы на ЧР

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Аделия Петросян, одержавшая победу на чемпионате России — 2024, написала пост в социальной сети, в котором обратилась с благодарностями к тренерскому штабу Этери Тутберидзе, который с ней работает.

«Благодарю мой тренерский штаб прежде всего за то, что научили меня работать, и даже когда не удается выложиться на тренировке на 100%, я понимаю, как должно быть, к чему нужно стремиться. Я хочу поблагодарить сегодня моих первых тренеров, Ирину Борисовну Страхову и Алексея Шемета, за годы работы со мной, а также всех специалистов, которые с детства помогали мне в Москвиче и почему-то уже тогда в меня верили», — написала Петросян.

Фигуристка набрала за две программы 246,53 балла. В произвольном прокате она дважды чисто исполнила четверной тулуп, однако упала с флипа в четыре оборота. Второе место заняла Софья Муравьева (239,4 балла). Третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая была лидером после короткой программы, однако в произвольном выступлении допустила грубую ошибку, упав с четверного тулупа.

В этом сезоне Петросян также выиграла два этапа Гран-при России.

Ранее Валиева раскрыла секрет отношений с Тутберидзе после провала на чемпионате России.

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