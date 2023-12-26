Экс-генсек РФС не стал говорить о Дзюбе из-за риска «опуститься на дно Марианской впадины»

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев отказался комментировать действия нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы, который в ходе своей вечеринки исполнил песню фанатов петербургского «Зенита». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если я опущусь до комментариев по данному персонажу, то сам опущусь на дно своей этической Марианской впадины. Так что:

Да обретут мои уста

Первоначальную немоту,

Как кристаллическую ноту,

Что от рождения чиста», — сказал Воробьев.

Экс-генсек РФС процитировал строки из стихотворения «Silentium» Осипа Мандельштама.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита». В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Он также известен по выступлениям за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Нападающий вместе с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром сборной России.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее в «Локомотиве» опубликовали видео с Дзюбой после его выходки.