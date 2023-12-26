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«Все отдал бы»: Костомаров заявил о желании стать здоровым

Костомаров признался, что готов отдать все, чтобы снова быть здоровым

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Пресс-служба продюссерской компании «Илья Авербух»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров на шоу «Эксклюзив с Дмитрием Борисовым» на Первом канале признался, что готов отдать все свои деньги, лишь бы снова стать здоровым.

«Ладно лишиться ноги-руки на два-три года... А тут — раз — и все! Ладно бы наказание за что-то, я не знаю, какой-то исправительный срок... Но нет, все навсегда, и это ужасает. Я бы все отдал, все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: «Верните мне все. Я буду вас холить, любить и лелеять», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

17 декабря Костомаров принял участие в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках. Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Оксаны Домниной с Максимом Шабалиным, а также вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой он исполнил отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

Ранее Костомаров заявил, что не представляет, как жена выдержала его болезнь.

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