«Зенит» проведет товарищеский матч с клубом из Европы

Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о проведении товарищеского матча с сербской «Црвеной Звездой».

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Предстоящий товарищеский матч является одним из этапов утвержденного в 2022 году плана сотрудничества между клубами», — сказано в сообщении.

В «Зените» заявили, что клубы продолжают реализовать двустороннюю программу стажировок футболистов и тренеров «Газпром»-Академии в Петербурге и Белграде, а также проводят турниры между академиями.

Игра пройдет 23 марта 2024 года на стадионе «Райко Митич» в Белграде и начнется в 21:00 по московскому времени.

С весны 2022 года российские клубы не проводят еврокубковые матчи из-за отстранения.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что «Спартак» возродил вторую команду.