Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Зенит» проведет товарищеский матч с клубом из Европы

«Зенит» в марте сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о проведении товарищеского матча с сербской «Црвеной Звездой».

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Предстоящий товарищеский матч является одним из этапов утвержденного в 2022 году плана сотрудничества между клубами», — сказано в сообщении.

В «Зените» заявили, что клубы продолжают реализовать двустороннюю программу стажировок футболистов и тренеров «Газпром»-Академии в Петербурге и Белграде, а также проводят турниры между академиями.

Игра пройдет 23 марта 2024 года на стадионе «Райко Митич» в Белграде и начнется в 21:00 по московскому времени.

С весны 2022 года российские клубы не проводят еврокубковые матчи из-за отстранения.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что «Спартак» возродил вторую команду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами